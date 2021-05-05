قاتل جورج فلويد يطلب محاكمة جديدة

جدة - نرمين السيد - ويأتى طلب تشوفين بعد أسبوعين من إدانته بثلاث تهم بالقتل فى واقعة مقتل جورج فلويد، المواطن الأمريكى من ذوى الأصول الإفريقية. ومثلت إدانة تشوفين علامة فارقة فى تاريخ الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأعراق، واستنكارا لأسلوب معاملة أجهزة إنفاذ القانون للمواطنين السود. وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، رحبت بحكم الإدانة الذى صدر فى قضية مقتل فلويد، قائلة إن "أى نتيجة أخرى كانت ستمثل استهزاء بالعدالة".

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