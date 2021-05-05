تايلاند تسجل 2112 حالة إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

سجلت تايلاند اليوم الأربعاء 2112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء موجة ثالثة من العدوى. وسجلت البلاد 74900 حالة إصابة و318 وفاة منذ بداية الجائحة العام الماضي.

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