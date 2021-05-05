الهند تسجل رقما قياسيا في أعداد وفيات كورونا اليومية

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، أن العدد اليومي للوفيات ارتفع ليسجل رقما قياسيا بلغ 3780 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد يوم من تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حاجز 20 مليونا، لتصبح ثاني دولة تصل لهذا الرقم من الإصابات بعد الولايات المتحدة.

وأضافت بيانات الوزارة أنه تم تسجيل 382315 حالة إصابة جديدة يوم الأربعاء.