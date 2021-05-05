جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية الهندية اليوم الأربعاء، تسجيل 382 ألفا و315 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى المصابين إلى 20 مليونا و665 ألفا و148 شخصا.





وبحسب الوزارة، تم تسجيل أيضا أعلى حصيلة وفيات يومية خلال الفترة نفسها، وذلك برصد 3.780 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 226 ألفا و188 شخصا. وواجه نظام الهند الصحى الذى يعانى من نقص فى التمويل صعوبات فى التعامل مع موجة كوفيد الأخيرة إذ بات المرضى يموتون فى مواقف السيارات التابعة للمستشفيات جرّاء النقص فى الأكسجين والأسرّة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا .. 3.780 حالة فى 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.