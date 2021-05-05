عاجل.. تفجير بئرى نفط بـ كركوك ووقوع ضحايا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة النفط العراقية، فى نبأ عاجل لها، مقتل وإصابة عدد من قوات الأمن فى تفجير بئرى نفط فى محافظة كركوك.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة النفط العراقية، فى نبأ عاجل لها، مقتل وإصابة عدد من قوات الأمن فى تفجير بئرى نفط فى محافظة كركوك. وكان مسلحين هاجموا آبار نفط شمال البلاد، إلا أن عمليات الإنتاج لم تتأثر، وفقا لوكالة "رويترز".

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