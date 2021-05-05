دوت الخليج - : تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الاردن تفاصيل عطوة الاعتراف بخصوص مقتل شابين من عشيرة الربيحات خلال اطلاق نار وقع بمشاجرة في منطقة الباير بالجويدة قبل ايام .
ترأس الجاهة التي طلبت العطوة الشيخ طراد الفايز واتجهت الى حي الطفايلة ليكون في استقبالها عشيرة الشابين واقرباؤهم وابناء مدينتهم وعشائرها وعلى رأس المستقبلين الوزير الاسبق الدكتور صبري اربيحات الذي رحب بالجاهة وشدد على اللحمة المجتمعية الاردنية واعلن قبول عطوة اعتراف لحين صدور الحكم ضمن شروط رئيسية وهي : اجلاء المتهمين وعائلاتهم من منطقتي عمان والطفيلة وعدم توكيل محام للدفاع عن القتلة .
وقد اعلن الفايز موافقته على هذه الشروط مترحما على الشابين ومعلقا بأننا كلنا طفايلة " .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاردن : الربيحات يعلنون قبول عطوة الاعتراف بمقتل الشابين بشروط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.