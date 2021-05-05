انفجار يستهدف حافلة لنقل عاملين بوزارة الصحة فى كابول

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، عن رئيس المقاطعة، عبد الغفور بوبالزاى، قوله إن الضحايا كانوا فى طريقهم إلى مكاتبهم فى إقليم بنجشير بوسط البلاد حينما وقع الانفجار.
ولم تعلن بعد أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
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