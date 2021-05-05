كورونا يتوحش فى إفريقيا.. والإصابات تقترب من 4.58 مليون

جدة - نرمين السيد - وأفاد المركز فى بيان أن إجمالى الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 122.589 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالى حالات الشفاء 4.125.114 حالة.

وتعد جنوب إفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا من الدول التى سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة عبر القارة.