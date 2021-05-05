جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "العربية" ظهر الصحفى أوليفييه ديبوا، فى مقطع فيديو مصور وهو يناشد السلطات الفرنسية لتحريره من مختطفيه. كما أكد الصحفى الفرنسى وهو مراسل مجلة "لوبوان" أنه تم اختطافه من قبل الجماعة المتشددة فى 8 أبريل الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. اختطاف صحفى فرنسى على يد جماعة مسلحة بـ مالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.