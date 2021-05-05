السودان يكشف عن أمر يمنع إثيوبيا من التحكم فى تدفق المياه

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزارة الرى السوادنية، إلى أن التوصل إلى اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة سيمنع إثيوبيا من التحكم فى تدفق المياه. وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، أكدت، فى وقتٍ سابق، أن السودان يمتلك كل المعلومات بشأن سد النهضة وجدوال عملية الملء.

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