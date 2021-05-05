زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفزياء فى إندونيسيا، أن الزلزال وقع حوالى الساعة (5.59 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي)، وتم تحديد موقعه على خط عرض 1.53 شمالاً وخط طول 127.19 شرقا، وكان على عمق 133 كيلومترا، ومركزه على بعد 48 كيلومترا شمال غرب جزيرة هالماهيرا الغربية. ولم ترد أى تقارير فورية عن سقوط ضحايا فى أعقاب الزلزال.

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