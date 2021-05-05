المكسيك تعلن الحداد 3 أيام.. وتتوعد المسؤولين بعد كارثة المترو

جدة - نرمين السيد - ووقع الرئيس المكسيكى، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، المرسوم الذى نشر فى الجريدة الرسمية للاتحاد حيث جاء فيه: "يتم إعلان الحداد الوطنى لمدة 3 أيام.. تم الاتفاق على إنزال العلم الوطنى إلى نصف الصارية".

وقال لوبيز إنه "فى مواجهة المأساة المذكورة أعلاه، تعرب الحكومة الاتحادية عن تضامنها وألمها العميق تجاه المتوفين والمصابين وعائلاتهم".

وأكد على أن المكسيك ستعاقب المسؤولين عن انهيار الجسر الذى سقط منه قطار المترو، وأن التحقيق يجب أن يتم بسرعة ولا ينبغى إخفاء أى شيء عن المواطنين، مشددا على أنه "ليست هناك حصانة لأى شخص".

وكان جسر قطار مترو معلّق فى مكسيكو، قد انهار فى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، لحظة مرور قطار عليه، وفق مشاهد كاميرات مراقبة نشرتها وسائل إعلام مكسيكية.

ووقع الحادث قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو فى جنوب العاصمة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والكابلات والقطع المعدنية الملتوية.