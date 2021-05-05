للاشتراك رقم مسابقة الحلم 2021 وطريقة الفوز بالجائزة الكبرى 500.000 $ دولار

الاشتراك في المسابقة التي نالت شهرة عالمية على مستوى العالم من شركة ام بي سي mbc لابد معرفة رقم مسابقة الحلم 2021 بحسب البلد التي تتصل منها، والشركة التابع لها هاتف من شركات الاتصال، حيث أن مسابقة MBC Dream محل بحث مستمر للاشتراك في المسابقة التي دامت 15 عام، وما هي طريقة الاشتراك بالخطوات في المسابقة للفوز بالجائزة الكبرى التي تنظمها شركة أم بي سي، التي تم ألإعلان عنها باسم الحلم ، وبدأ الاشتراك هذا العام من تاريخ 31/ 1/ 2021 وحتى 30/12/ 2021م، والتي تعتبر الأضخم منذ انطلاق تلك المسابقة، حيث في تلك الفترة يزداد البحث باستمرار عن كيفية الاشتراك في مسابقة Dream وطريقة الربح والفوز والتي أصبحت الشغل الشاغل للكثير من الناس في الدول العربية.

رقم مسابقة الحلم

يسأل الكثير من الناس في البلاد العربية المختلفة عن الرقم الذي يسجل به في مسابقة الحلم أو الأرقام الخاصة وطريقة الاشتراك في المسابقة لكل الدول العربية أو في مصر، حيث تقدم المسابقة أرقام تتيح لجميع المشتركين في الدول العربية الاتصال عليها والإجابة على الأسئلة المطروحة من المسابقة، أو من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة Dream على الرقم المرادف للبلد الخاصة بالمشترك، وتعد من المسابقات التلفزيونية الأشهر على الإطلاق التي غيرت حياة الكثيرين في مصر والعديد من دول العالم العربي ن وهي:

من السعودية : 650444

من مصر : 95458

من جميع دول العالم : 008821622775627

من الأردن : 94099

من الإمارات : 5544

من البحرين : 94000

من العراق : 2266

من الكويت : 4242

من المغرب : 9669

من تونس : 85819

من سوريا : 1565

من اليمن : 2622

من عمان : 60434

من فلسطين : 1625

ما هي مسابقة الحلم وأرقام الاشتراك

هي مسابقة تفاعلية يقوم المشتركين بالاتصال على الرقم المرادف للبلد المقيم بها، وتعطي الجائزة لمن اشترك وحالفه الحظ بالفوز، وهناك الكثير من التساؤلات حول كيفية تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم، وهذا يحدث من خلال التعرف على الرقم المرادف لبلدك والقيام بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “Dream” أو “Reve”، وإرسالها عبر مسابقة الحلم لرقم بلدك، وسوف تتلقى رسالة بها مجموعه من الأسئلة التي لا تزيد عن 6 أسئلة، وعليك الإجابة عليها وهنا سوف يتم تسجيل رقم هاتفك في المسابقة لكي يتم السحب على الجائزة الكبرى، أو على الجوائز الأسبوعية أو الشهرية.

جدول تفاصيل جوائز الحلم 2021

رقم مسابقة الحلم من الأمور التي ازداد الحث عليها بشكل كبير في تلك الفترة لحلم الكثير من الناس بالفوز بالجوائز القيمة التي تمنحها المسابقة.

اقترب السحب على جائزة 500.000 دولار أمريكي، ومنذ بداية مسابقة عام 2021 وفاز بالمسابقة حتى الآن مواطنين من مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية، ومن متابعة الإجابة اليومية للأسئلة التي ترسل على هاتفك تزداد فرصك في الفوز بالجائزة الكبرى.