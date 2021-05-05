زيدان ينقل أخبارا سارة لعشاق "الملكي" قبل موقعة تشلسي

قبل المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وتشلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، خرج المدير الفني للنادي الملكي، زين الدين زيدان، بتصريحات متفائلة.

وبعث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي فاز في 11 من 12 مرحلة إقصائية في دوري أبطال أوروبا، برسالة مفعمة بالتفاؤل لمشجعي "المرينغي" قبل مواجهة تشلسي، قائلا: "الأحاسيس رائعة للغاية، ونحن مستعدون، وسنبذل أقصى ما لدينا للتأهل إلى النهائي".

وأكد زيدان أن قائد الفريق سيرجيو راموس في حالة جيدة بعد تعافيه من الإصابة، وقد يشارك أساسيا على ملعب ستامفورد بريدج.

وأضاف: "راموس موجود معنا، هذا يعني أنه في حالة جيدة، وهذا هو الأهم، لأننا نمتلك قائدنا"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

ويعوّل تشلسي صاحب الأرض على هدفه الثمين في مرمى الريال حامل لقب دوري أبطال أوروبا 13 مرة، لبلوغ النهائي الثالث في تاريخه في أبرز مسابقة قارية.

وسيكون تشلسي قادرا على بلوغ المباراة النهائية للـ"تشامبيونزليغ"، في حال تعادله سلبا، أو فوزه بأية نتيجة على الفريق الملكي، الذي يخوض نصف النهائي للمرة الثلاثين في تاريخه الحافل بالإنجازات.