خبراء الصحة العالمية: جرعتان من لقاح سينوفارم فعالتان فى مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت اللجنة الاستشارية بمنظمة الصحة العالمية، قد أوصت باستخدام لقاح سينوفارم الصينى فى حالات الطوارئ ضد كوفيد – 19. وتعد هذه التوصية هى الأولى التى يتم فيها الاقتراب بإدراج لقاح صينى على الإطلاق على ما تسمى "قائمة استخدام الطوارئ" لمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، وستؤدى إلى نشر أوسع للقاحات الصينية التى يتم استخدامها بالفعل فى بعض البلدان غير الصين.

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