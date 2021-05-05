السجن 20 عاما للدبلوماسى الإيرانى أسد الله أسدى

جدة - نرمين السيد - وتأتى العقوبة بحق أسدى (49 عاما) الذى كان معتمدا فى سفارة إيران بالعاصمة النمساوية فيينا فى تلك الفترة، مطابقة لطلب النيابة العامة الفدرالية البلجيكية المختصة بشؤون الإرهاب. وهذا الملف الذى يجمع بين الإرهاب والتجسس، أثار توترا دبلوماسيا بين طهران والعديد من العواصم الأوروبية، بما فى ذلك باريس.

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