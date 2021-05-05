جدة - نرمين السيد - ووفقا لشبكة "فوكس نيوز"، تسمح المنصة لترامب بنشر التعليقات والصور ومقاطع الفيديو، كما تسمح للمتابعين بمشاركة منشورات الرئيس السابق على فيسبوك وتويتر ومع ذلك، لا تحتوى المنصة الجديدة على ميزة تسمح للمستخدمين بالرد أو التعامل مع منشورات ترامب.
وقد بدأ ترامب مؤخرا فى تعزيز حضوره العلنى، سواء من حيث التصريحات التى أدلى بها مكتبه أو عدد المقابلات التى أجراها مع وسائل الإعلام المحافظة الصديقة، كما أنه لم يستبعد خوض انتخابات رئاسية ثالثة، وهو ما يعتبر خروجا عن الرؤساء الآخرين الذين عادة ما يتراجعون عن السياسة بعد فترة وجودهم فى البيت الأبيض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يطلق منصة إلكترونية جديدة للتواصل مع أنصاره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.