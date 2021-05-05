ترامب يطلق منصة إلكترونية جديدة للتواصل مع أنصاره

جدة - نرمين السيد - ووفقا لشبكة "فوكس نيوز"، تسمح المنصة لترامب بنشر التعليقات والصور ومقاطع الفيديو، كما تسمح للمتابعين بمشاركة منشورات الرئيس السابق على فيسبوك وتويتر ومع ذلك، لا تحتوى المنصة الجديدة على ميزة تسمح للمستخدمين بالرد أو التعامل مع منشورات ترامب.

وقد بدأ ترامب مؤخرا فى تعزيز حضوره العلنى، سواء من حيث التصريحات التى أدلى بها مكتبه أو عدد المقابلات التى أجراها مع وسائل الإعلام المحافظة الصديقة، كما أنه لم يستبعد خوض انتخابات رئاسية ثالثة، وهو ما يعتبر خروجا عن الرؤساء الآخرين الذين عادة ما يتراجعون عن السياسة بعد فترة وجودهم فى البيت الأبيض.