الدوري المصري.. زوابع متلاحقة بعد "حديث تليفوني" مثير للجدل

تصاعدت سريعا، وبشكل كبير، الأزمة بين الأهلي المصري واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، لا سيما بعد بيان القلعة الحمراء بشأن التحكيم المصري، وكذلك عقوبة لجنة المسابقات الموقعة ضد مدير الكرة بالفريق سيد عبد الحفيظ.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أصدرت قرارا بإيقاف عبد الحفيظ، وإحالته إلى التحقيق على خلفية تصريحاته التلفزيونية "المناهضة" للتحكيم المصري، وتحديدا الحكم الدولي جهاد جريشة الذي شارك في كأس العالم 2018 في روسيا.

وخرج عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي الرسمية، ليكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في "تواصل" الحكم الدولي جهاد جريشة معه، عقب نهاية مواجهة الزمالك، غريم الأهلي التقليدي، أمام بيراميدز في الدوري المصري، و"اعتذاره عن الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها في تلك المباراة".

من جانبه رد جريشة على تصريحات مدير الكرة في الأهلي عبر تصريحات خاص لـ"دوت الخليج" قائلا: "لم يحدث أي تواصل مني خلال تاريخي التحكيمي مع أي مسؤول في أي نادِ".

وأكد حكم مواجهة الزمالك وبيراميدز بالجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ما قاله مشددا: "لم أعتذر لأحد، أنا نظيف.. وسأبقى نظيفًا".

الأهلي يطالب بتحكيم أجنبي

وفي نفس الصدد، أصدر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانا رسميا يطلب فيه من اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد ما تبقى من مبارياته في بطولة الدوري المصري هذا الموسم لحكام أجانب.

وأوضح الأهلي، خلال بيانه الذي تم نشره عبر موقع النادي الرسمي، أن "الأحمر" سيتحمل تكاليف الحكام الأجانب حتى نهاية الموسم الكروي من بطولة الدوري المصري، وذلك وفقًا للائحة المسابقات (المادة 110 ج).

وطلب الأهلي التحقيق بشأن الأخطاء التحكيمية التي وصفها بـ"الفجة"، وإلّا سيلجأ مسؤولو القلعة الحمراء إلى الاتحاد الدولي، "لكشف الأخطاء غير المبررة التي يتعرض لها الفريق في الدوري المصري"، وكذلك ما جاء من تعديلات وترتيبات في جدول مباريات الفريق في المسابقة المحلية "دون مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص"، حسب البيان.

ويبحث موقع "دوت الخليج" تطورات أزمة الأهلي مع اللجنة الثلاثية وأيضا التغييرات والتعديلات على جدول مسابقة الدوري، وكيفية حل "تلك المعضلة" في الفترة المقبلة.

"مهازل مستمرة"

ويعلق الناقد الرياضي محمد عراقي، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": " أرى أن أزمة الأهلي واتحاد الكرة استمرار لمسلسل مهازل الكرة المصرية، الأمور تُدار داخل الاتحاد بشكل غير منضبط، لا توجد لوائح واضحة تسير عليها الأندية، لا أحد يدرك حقوقه وواجباته والتعامل يكون وفقا للأهواء".

ويكمل الناقد الرياضي البارز بشأن الأزمة بين مدير الكرة بالنادي الأهلي والحكم جهاد جريشة: "هي أزمة كبيرة، ولا أرى مبررا لإحالة سيد عبد الحفيظ وحده للتحقيق، المفروض قبل اتخاذ أي قرار إحالة جهاد جريشة ومدير الكرة بالأهلي ومن ثم تسمع لهما وبعدها تعلن قرارك، وأرى أنه لا بد من التحقيق مع الثنائي، ولو ثبت كذب سيد عبد الحفيظ في تصريحاته تتم معاقبته عقابا كبيرا، والأمر ذاته بالنسبة لجهاد جريشة.. حتى لو وصل الأمر للشطب".

ويردف عراقي: "ما حدث في الفترة الأخيرة ليس رياضة، لو حكم تواصل مع مسؤول فهو غير جدير بهذه المهمة، ولو ادعى مسؤول تواصل حكم معه فهو ليس جديرا بالمسؤولية، المهم أن يكون هناك عقاب رادع من قبل اللجنة التي تدير اتحاد الكرة".

وبشأن اللجنة الثلاثية، يعلق الناقد الرياضي على موقفها الأخير من العقوبة الموقعة على سيد عبد الحفيظ: "اللجنة التي تدير اتحاد الكرة تكيل بمكيالين، وهذا رأيي على المستوى الشخصي".

ويبين عراقي جانبا هاما في الأزمة: "لاحظت أن هناك كلاما كثيرا تم تحريفه من تصريحات سيد عبد الحفيظ، وهناك أحاديث لم يتطرق لها مدير الكرة بالأهلي، مع العلم أن هناك خطأ من الأساس، ولكن هناك مبالغة في نقل تصريحات عبد الحفيظ، ويجب دراسة الموضوع بشكل جيد من قبل اتحاد الكرة، ومراجعة لقطات الفيديو قبل اتخاذ أي قرار".

ويضيف: "حال رضخت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة لطلبات الأهلي بشأن استقدام طواقم تحكيم أجنبية لمباريات الفريق حتى نهاية بطولة الدوري، فهذا يعني أن تلك اللجنة ضعيفة الشخصية، وتخشى الأندية، خاصة أن اللجنة سبق أن اتخذت قرارا بأن مباريات الدوري جميعها ستلعب بإدارة حكام مصريين، لا سيما بعد استخدام تقنية مساعدة التحكيم بالفيديو (الفار)".