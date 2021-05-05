طالبان تستولى على منطقة بشمال أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال عضو مجلس الإقليم بسم الله اتاش، إن المسلحين استولوا على منطقة بوركا بعد اشتباك بين القوات الأمنية وحركة طالبان. وأضاف أن حركة طالبان نفذت 100 هجوم فى 26 إقليما خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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