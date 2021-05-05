النمسا تعلن انسحاب قواتها بالكامل من أفغانستان بحلول يوليو المقبل

جدة - نرمين السيد - قال الجنرال مايكل جرافل القائد فى الجيش النمساوى، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، إن "الوجود العسكرى النمساوى فى أفغانستان استمر نحو 20 عاماً"، مشيرا إلى تمركز 14 عنصرا من القوات المسلحة حاليا فى منطقة هندوكوش الجبلية فى أفغانستان.

ولفت جرافل إلى أن ردود الفعل من حلف شمال الأطلسى وأفغانستان على التزام النمسا بالانسحاب إيجابية للغاية، مشيراً إلى أن القوات النمساوية شاركت مؤخرا فى تدريب قوات الأمن الأفغانية، وذلك فى إطار مهام استشارية وداعمة ولم يشارك الجنود النمساويون فى العمليات القتالية.

وتوقع جرافل ألا يكون أمر الانسحاب الكامل سهلا بالنسبة لقوات الأمن الأفغانية، مشيراً إلى عزم حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية مواصلة تقديم الدعم لأفغانستان دون مشاركة من النمسا.