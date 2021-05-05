جدة - نرمين السيد - قال الجنرال مايكل جرافل القائد فى الجيش النمساوى، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، إن "الوجود العسكرى النمساوى فى أفغانستان استمر نحو 20 عاماً"، مشيرا إلى تمركز 14 عنصرا من القوات المسلحة حاليا فى منطقة هندوكوش الجبلية فى أفغانستان.
ولفت جرافل إلى أن ردود الفعل من حلف شمال الأطلسى وأفغانستان على التزام النمسا بالانسحاب إيجابية للغاية، مشيراً إلى أن القوات النمساوية شاركت مؤخرا فى تدريب قوات الأمن الأفغانية، وذلك فى إطار مهام استشارية وداعمة ولم يشارك الجنود النمساويون فى العمليات القتالية.
وتوقع جرافل ألا يكون أمر الانسحاب الكامل سهلا بالنسبة لقوات الأمن الأفغانية، مشيراً إلى عزم حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية مواصلة تقديم الدعم لأفغانستان دون مشاركة من النمسا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمسا تعلن انسحاب قواتها بالكامل من أفغانستان بحلول يوليو المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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