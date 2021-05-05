البرلمان العربى يطالب إثيوبيا بالتجاوب للتوصل لاتفاق ملزم لأزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - طالب عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، أثيوبيا بالتجاوب مع الجهود الجارية لحل أزمة سد النهضة من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، خاصة فى ضوء الجولة الحالية التى يقوم بها المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الأفريقى، والتى تشمل زيارة كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وأثيوبيا، فضلا عن الجولة التى يعتزم أن يقوم بها قريباً الرئيس فيليكس تشيسكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى إلى الدول الثلاث، مضيفاً أن هذه التحركات تعكس إيمان الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بعدالة الموقف المصرى والسودانى فى هذه الأزمة، ورفض سياسة الأمر الواقع فى التعامل معها.





وشدد رئيس البرلمان العربى على ضرورة اغتنام الجانب الأثيوبى هذا الزخم الدولى والإقليمى والعربى الداعم بقوة للمفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث فى حماية الأمن المائى وتحقيق التنمية المستدامة، مجدداً التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربى بشأن الرفض التام لأية إجراءات أحادية من شأنها أن تمس بالحقوق القانونية والتاريخية الثابتة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان فى مياه النيل، والتى تؤكد عليها كافة الاتفاقيات القانونية الموقعة بين دول النهر، والتى لا يجوز التنصل منها أو تجاوزها تحت أى مبرر، وكذلك المعاهدات الدولية المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية. وأكد رئيس البرلمان العربى على أن التوصل إلى اتفاق قانونى شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة قبل تحقيق الملء الثانى له، هو مطلب أساسى يجب على أثيوبيا الالتزام به لدعم الأمن والاستقرار فى المنطقة، داعياً إياها أن تضع نصب أعينها المصالح الأكيدة وطويلة الأمد لشعوب دول المنطقة فى الحفاظ على نهر النيل، كما هو دائماً، كأداة لتعزيز التعاون والشراكة بين دوله وتحقيق التقارب بين شعوبه، بدلاً من تحويله إلى مصدر للصراع والتوتر.

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