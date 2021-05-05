انت الان تتابع تفاصيل خبر 10 أيام أجازة.. موعد إجازة عيد الفطر 2021 في السعودية وقطر والإمارات للقطاعين العام والخاص والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية اليوم عن موعد إجازة عيد الفضر 2021، للقطاع الخاص والقطاع العام، ووفق بيان رسمي لها، فإن اجازة عيد الفطر هذا العام تبدأ بنهاية يوم الخميس 24 رمضان على أن تنتهي الإجازة للقطاع العام في يوم الإثين الموافق 5 شوال.

10 أيام أجازة.. موعد إجازة عيد الفطر 2021 في السعودية

أما بالنسبة إلى إجازة العيد القادم عيد الفطر المبارك للقطاع الغير ربحي والقطاع الخاص، فسوف تبدأ من نهاية يوم 29 رمضان وتنتهي بعد أربعة أيام فقط.

موعد إجازة العيد في قطر

أما بالنسبة إلى إجازة عيد الفطر في دولة قطر، فقد أصدر الديوان الأمير بياناً رسمياً بمواعيد اجازة العيد، والتي تبدأ رسمياً يوم الأحد القادم 27 رمضان والذي يوافق 9 مايو، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو، على أن يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الأربعاء 19 مايو.

اجاز عيد الفطر في الإمارات

وحول إجازة العيد بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنها تبدأ يوم 29 رمضان وتنتهي في 3 شوال، وكل عام وأنتم بخير وأعاد الله علي الجميع هذه الأام بالخير واليمن والبركة.

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