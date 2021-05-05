“1 ثانوي” نتيجة الصف الاول الثانوي 2021 الترم الثاني عبر موقع وزارة التعليم طالع نتيجة اولي ثانوي بكود الطالب

نتيجة الصف الاول الثانوي 2021 الترم الثاني، حالة من القلق تسود على طلاب المرحلة الثانوية لمعرفة نتيجة اولي ثانوي 2021 للفصل الدراسي الثاني التي من المقرر اعلانها مع بداية الاسبوع القادم، وذلك عقب ما خاضوا الطلبة والطالبات أداء اختباراتهم مؤخراً.

نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

ويذكر أن اقبلوا الطلاب على الامتحانات في يوم 26 من شهر ابريل الماضي واستمرت حتي 28 ابريل، وجاءت الامتحانات تحت إجراءات احترازية مشددة لضمان سلامة الطلاب والوقاية من تفشي فيرس كورونا المستجد فينا بينهم.

نتيجة اولي ثانوي 2021 الترم الثاني

وقد اتاحت وازرة التربية والتعليم للطالب امكانية الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة وبدأ الاستعلام عن نتيجة 1 ثانوي 2021 ترم ثاني مستخدما الاسم والكود الخاص به.

نتيجة 1 ثانوي 2021 الترم الثاني

ومن جهته قد أكد معالي الوزير ان نتيجة الصف الاولي الثانوي 2021 لهذا العام الدراسي مبشرة للغاية ولا داعي لأولياء الأمور والطلاب للقلق، وفور الانتهاء مباشرة من المراجعة الأخيرة على الدرجات الحاصلين عليها الطلبة سترفع على موقع الوزارة ليقوم الطالب بالاستعلام.

استعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

ففي ظل انتشار فيرس كورونا المستجد الذي طال البلاد والعالم أجمع، قامت الوزارة باطلاق قنوات ومنصات تعليمية إلكترونية لتفيد الطالب وتقدم له يد العون في اطار خطة التعليم عن بعد وللحد من تفشي الفيرس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي

اولا على الطالب أو ولي الأمر التوجه بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

ثم ستفتح امامك نافذة سيطلب منك ادخال الاسم، والكود.

ثم اضغط على كلمة النتيجة وستظهر لك على الفور حال ظهورها ورفعها على موقع الوزارة.

مع تمنيات موقعنا “ثقفني” لكل الطلبة والطالبات بالمزيد من النجاح والتفوق.