من ضمن الأسئلة التي يسألها الكثيرين هي كم مقدار زكاة الفطر للفرد في السعودية 1442. فيجب على كل مسلم إخراج زكاة الفطر قبل يوم صلاة العيد وهي الموعد الشرعي الذي حددته الشريعة. ومن المرجح أنها تخرج قبل الصلاة أو في أواخر أيام شهر رمضان المبارك ويختلف مقدار الزكاة للفرد حسب اختلاف نوع القوت الذي يتصدق به المسلم .

كم مقدار زكاة الفطر للفرد في السعودية 1442

تم تحديد مقدار زكاة الفطر للفرد نقدًا في السعودية بقيمة 25 ريال للفرد الواحد. أو ما يعادلها من الحبوب أو قوت البلد بالكيلو جرام أو الصاع. وقد حددت الهيئة الشريعة أن يخرج الفرد الواحد 25 ريال أو مقدار ما يلي:

2 كيلو و300 من الأرز

2 كيلو من الحمص

2 كيلو و60 جرام من اللوبيا

2كيلو و40 جرام من القمح

2 كيلو و100 جرام من الدقيق

كيلو و640 جرام من الزبيب .

هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص واحد

يجوز إعطائها كاملة لشخص واحد ويجوز التقسيم على أكثر من شخص لأن والحكمة من زكاة الفطر هي إغناء الفقير في ذلك اليوم ولتطهير الصائم وتزكية النفس. والفئات التي يجوز إعطاء الزكاة لهم هم الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وابن السبيل، كما ورد في سورة التوبة الآية 60.

توقيت إخراج زكاة الفطر

كما أن زكاة الفطر مرتبطة بالأبدان أي أنها مرتبطة بالأشخاص أنفسهم. وليست مرتبطة بالمال ولذلك

“قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير”

وهي مفروضة على كل شخص شهد شهر رمضان حتى إذ لم يكن مكلف بالصيام. والأصل أن يخرجها الفرد في المكان المتواجد فيه أو الذي قضى فيه رمضان. ولكن قد يكون هنالك حاجة عند اغتراب الشخص عن بلده.أما عن توقيت إخراج الزكاة هناك ما يُعرف بوقت الجواز وهو يبدأ من أول يوم في شهر رمضان حتى غروب شمس أول يوم عيد الفطر ولكنها يستحب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد. والأصل في زكاة الفطر أن تكون حبوب ولكن اليوم إخراج النقود أنفع للفقير ويتم إخراجها نقود وفقًا للنسبة المحددة.