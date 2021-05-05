الاردن : الاشتباه بإصابة جديدة بالمتحور الهندي

دوت الخليج :- قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن هناك حالة جديدة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المتحور الهندي في محافظة العقبة.

وأوضح في حديث تلفزيوني الإثنين، أن الفحوصات الخاصة بالكشف عن النتيجة في طور الانتهاء، وحين ظهور النتيجة سنعلن عنها.

ولفت إلى تسجيل 3 حالات بالفيروس المتحور الهندي، منها حالتان في عمان لأردنيين وحالة واحدة في الزرقاء لعامل هندي تم الإعلان عنها السبت.

وأكد أن طفرات كورونا لها طريقتان للظهور إما ان تكون أتت من الخارج أو ظهرت نتيجة التكاثر الطبيعي في الداخل.

وأشار إلى أننا لسنا في إطار المنافسة حول إذا ما جاء المتحور الهنجي من الداخل أو الخارج، ففي النهاية ستظهر في كافة البلدان.

وشدد على أن الضبط في المطارات لن يستطيع منع المتحورات من الدخول لسبب أنه لا يمكن إجراء فحص التسلسل الجيني في المطار, وفق هلا اخبار .

وبين أن فحص التسلسل الجيني هو فحص لا نجريه على كل عينة نأخذها، منوها بإجراء فحص (pcr) قبل الدخول وفي المطار تدلل على مؤشرات أولية إن كان الفيروس المعتاد (البريطاني) أما إذا اختلفت فتدل على أنه من نوع آخر وفي ذلك الوقت يتم إجراء الفحص الجيني.