الكشف عن آخر تطورات الوضع الصحي للفنان سمير غانم

كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حسام حسني، عن آخر التطورات المرتبطة بالوضع الصحي للفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وفي مداخلة هاتفية بإحدى البرامج التلفزيونية، قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، حسام حسني، إن الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز لا يزالان في المستشفى، لافتا إلى تلقي النجمة المصرية للعلاج في الوقت الذي تشهد حالتها تأرجحا بين الاستقرار وعدمه.

وأوضح حسني أن سمير غانم يعاني من بعض الخلل، مضيفا "ربنا يعافيه بإذن الله ويكتب له الشفاء"، حسبما نقلت صحيفة "الوطن" المصرية.

ومن جهتها، نشرت الفنانة دنيا سمير غانم على حسابها الرسمي في "تويتر"، منشورا يتضمن دعاء لوالديها بالشفاء.

وكان الفنان سمير غانم قد نقل إلى المستشفى، الجمعة، عقب تدهور وضعه من جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفق مصدر طبي، فإن الفنان قد وضع عقب وصوله للمستشفى على أجهزة التنفس، وذلك خوفا على صحته، ومن تطور الحالة ومضاعفاتها نظرا لكبر سنه.

ولفت المصدر إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت أول من أصيب بكوفيد-19 مع ابنتها دنيا ونقلت على إثرها للمستشفى.

وبعدها بأيام، وبالتحديد الجمعة، أصيب الفنان سمير غانم، ونقل على إثرها لمستشفى بالمهندسين بمحافظة الجيزة.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فإن مصدرا مقربا من أسرة الفنان سمير غانم، كشف أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز مستقرة إلى حد ما، وهي متواجدة بمستشفى العزل وتتلقى بروتوكول العلاج اللازم لحالتها، وتم وضعها على جهاز الأوكسجين، حيث تعانى من ضيق في التنفس.

وبيّن المصدر، أن سمير غانم تعرض لوعكة صحية، حيث يعاني من خلل في وظائف الكلى، دخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى عادية وليس مستشفى عزل كما يقال، وبدأت حالته الصحية تتحسن، ومن المقرر أن ينزل إلى غرفة عادية بعد يومين.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، قد أصيبت هي ووالدتها، بفيروس كورونا، خلال تصوير مسلسل "عالم موازي"، كما أصيب عدد من المشاركين في المسلسل، منتصف شهر أبريل، ما تسبب في خروج العمل من السباق الدرامي لشهر رمضان الجاري.