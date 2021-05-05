مستشار الأمن القومى العراقى: انسحاب القوات القتالية يساهم باستقرارنا

جدة - نرمين السيد - وقال المكتب الإعلامى لمستشار الأمن القومى فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "مستشار الأمن القومى قاسم الأعرجى، استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، رئيس أركان حلف الناتو، الأدميرال يواكيم رول والوفد المرافق له"، مبيناً أن "الأعرجى بحث مع رئيس أركان حلف الناتو، التعاون المشترك بين العراق وبعثة الحلف، بما يحق الأمن والاستقرار فى العراق والمنطقة".

وأكد الأعرجى أن "انسحاب القوات الأجنبية القتالية من العراق يساعد على استقرار وتعزيز أمنه"، مشيراً إلى "عدم وجود زيادة بأعداد القوات الأجنبية فى العراق".

وتابع أن "العراق بحاجة الى التدريب والمشورة ورفع قدراته القتالية ولايحتاج ألى أى قوة قتالية".