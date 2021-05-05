مجلس الإشراف على محتوى فيسبوك يؤيد الحظر المفروض على ترامب

جدة - نرمين السيد - وكان مجلس الإشراف على "فيسبوك" قد تداول قضية ترامب منذ يناير الماضى، عندما تم حظره من المنصة بعد أحداث مبنى الكابيتول بسبب مخاوف من أنه قد يحرض على مزيد من العنف.

جدير بالذكر أن مجلس الإشراف به بعض من منتقدى ترامب حتى أن البعض اقترح أنه يجب أن يسجن بسبب دوره فى اقتحام مبنى الكابيتول أو أنه متعصب وعنصرى، لكن وجهات نظرهم بشأن حرية التعبير على الإنترنت أكثر تعقيدًا بكثير، مما يعنى أنه لا يزال بإمكانهم السير فى أى من الاتجاهين بشأن تعليق ترامب.