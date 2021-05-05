جونسون: إجراء استفتاء استقلال ثان فى اسكتلندا غير مسؤول

جدة - نرمين السيد - وأضاف جونسون - بحسب ما نقلته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية- "أعتقد أن معظم الناس فى اسكتلندا ، ومعظم الناس فى جميع أنحاء المملكة المتحدة بأكملها، يشعرون أن هذا ليس الوقت المناسب، لأننا نتقدم خارجين من جائحة معًا، وهذا ليس الوقت المناسب لإجراء استفتاء ثان متهور، وأرى أنه غير مسؤول".

وتشير استطلاعات الرأى الأخيرة إلى أن غالبية الاسكتلنديين يفضلون الآن الاستقلال عن المملكة المتحدة، إذ أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وجائحة كوفيد-19 إلى تعزيز دعم الاستقلال فى اسكتلندا.

وتضغط زعيمة الحزب القومى الاسكتلندى نيكولا ستورجين بغية إجراء استفتاء استقلال ثانٍ، متعهدة بتنظيم تصويت "قانونى" على الانفصال إذا فاز أنصار الاستقلال بالغالبية فى برلمان "هولى رود".