رئيسة وزراء نيوزيلندا تحدد موعد زفافها

أكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا آرديرن، أنها تخطط للزواج من شريكها، كلارك غايفورد، خلال الصيف المقبل.
وخلال مقابلة مع إذاعة "كوست"، أشارت جاسيندا آرديرن إلى أنها حددت هي وشريكها أخيرا موعدا لحفل زفافهما، بعد الإعلان عن خطوبتهما قبل عامين، في حين أنها لم تذكر الموعد المحدد بالتاريخ، إلا أنها كشفت أنه سيكون خلال فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي، الذي يمتد من ديسمبر حتى فبراير من العام القادم.
وقالت رئيسة الوزراء: "عندما أقول إننا حددنا موعدا، هذا لا يعني أننا أخبرنا أحدا بالفعل حتى الآن. لذا، أشعر أنه ينبغي أن نوجه بعض الدعوات".
تجدر الإشارة إلى أن جاسيندا آرديرن وشريكها كلارك غايفورد لديهما ابنة تبلغ من العمر عامين وتدعى نيف، حيث أن جاسيندا آرديرن أصبحت في عام 2018 ثاني رئيسة وزراء منتخبة في التاريخ الحديث تلد أثناء توليها منصبها.
وفي إطار الحديث عن شريكها، جدير بالذكر أن كلارك غايفورد هو الذي يقدم الرعاية الأساسية لطفلتهما نيف، وهو أيضا مقدم برنامج لصيد الأسماك في التلفزيون.
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