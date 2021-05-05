فلسطين تطالب بتحرك دولى لوقف قانون شرعنة البؤر الاستيطانية

جدة - نرمين السيد - قالت الوزارة، إنها تنظر بخطورة بالغة لمصادقة لجنة الكنيست على هذا القانون الاستعمارى التوسعى، الذى يهدد أية فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية، الأمر الذى يستدعى من المجتمع الدولى الالتفات الجدى إلى مخاطر إقرار هذا القانون على عملية السلام برمتها، وعلى ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها.
وأضافت: "هذا القانون وفى حال إقراره يفتح الباب على مصراعيه أمام دولة الاحتلال والجمعيات والمنظمات الاستيطانية لإقامة وبناء المزيد من تلك البؤر، كما سيؤدى إقرار هذا القانون إلى تحويل عشرات البؤر العشوائية المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة إلى بلدات ومدن استيطانية مدعومة بشكل رسمى بكل ما تحتاجه من ميزانيات للتطوير والبناء".
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