تردد قناة السعودية الرياضية على مختلف الأقمار بجودة فائقة 4k hd الناقلة مباراة النصر والفيصلي الليلة

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز “ثقفني”، يسعدني اللقاء بكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة السعودية الرياضية الجديد، والذي بدأ البحث يتذايد عنه عبر مختلف محركات البحث على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، لكي يتم تثبيته علة أجهزت الاستقبال كي يتمكن عشاق الكرة السعودية، من متابعة جميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهي المسابقة التي تستحوذ على أعلى نسبة مشاهدة، من قبل المشاهدين داخل المملكة محبي الرياضة وكرة القدم، نظراً للشعبية التي تتمتع بها الفرق السعودية داخل وخارج السعودية، والليلة تنقل القنوات مباراة النصر والفيصلي، في الدوري وسوف نقدم لكم داخل المقال التردد الجديد للقنوات فتابعونا.

تردد قناة السعودية الرياضية HD

تبث القنوات الرياضية السعودية بصيغة SD ، HD لكي يتمكن الجميع من الذين يمتلكون أجهزت استقبال عادية وعالية الجودة من أستقبال أشارة القنوات لمتابعة فرقهم المفضلة وأيضاً سعياً من إدارة القنوات في مواكبة أحدث نظم البث الفضائي فقد أطلقت خدمة البث 4K وهو أعلى تقنية في البث الفضائي في العالم وتبحث دائماً القنوات الرياضية العربية إلي التميز وأن تقدمك أفضل صورة بالإضافة إلي المحتوى المتميز.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 25 14 6 5 5 22:45 23 48 2 الشباب 25 14 6 5 5 32:51 19 48 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 26 11 8 7 4 24:36 12 41 5 الإتفاق 26 11 5 10 4 40:39 -1 38 6 الفتح 27 11 5 11 3 50:48 -2 38 7 النصر 25 10 6 9 5 33:42 9 36 8 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 9 الأهلي 25 10 5 10 5 44:38 -6 35 10 القادسية 27 8 10 9 3 42:40 -2 34 11 أبها 26 10 4 12 4 44:38 -6 34 12 الفيصلي 26 8 9 9 4 34:34 0 33 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 26 5 5 16 4 52:30 -22 20

النصر & الفيصلي : المعلق جعفر الصليح.

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل مباراة اليوممباريات اليوم على قنوات الرياضية السعوديةموعد مباراة النصر والفيصلي والقناة الناقلة

تبدأ مباراة النصر والفيصلي الليلة في تمام الساعة 20.40 بتوقيت القاهرة، 21.40 بتوقيت مكة المكرمة، 22.40 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنقل عبر شاشة قناة KSA SPORTS HD 1.

التردد 12149 معامل الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 نبذة مختصرة عن القنوات الرياضية السعودية نبذة مختصرة عن القنوات الرياضية السعودية القنوات الرياضية السعودية هي قنوات متخصصة في تقديم البرامج الرياضية، بدأ بثها عام 2002 الموافق 1423 هجري، وكانت عباراه عن قناة واحدة تبث بصيغة عادية SD، ومع تطور الرياضة السعودية بدأ التفكير في أطلاق أكثر من قناة كي يتم نقل أكثر من مباراة في وقت واحد، وبالفعل تم أطلاق عدد من القنوات التي تحمل نفس الاسم، وكانت النقلة الكبيرة في التطوير عام 2018 بإطلاق قنوات KSA بالتقنية العالية.

تردد قناة السعودية الرياضية على نايل سات