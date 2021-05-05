الأن نتائج قبول وزارة الدفاع 1442 رابط اسماء المقبولين عبر بوابة القبول الموحد، منذ صباح اليوم الاربعاء الموافق 5 من مايو الجاري لعام 2021 تتسارع محركات البحث من قبل المتقدمين والمتقدمات لمعرفة نتائج القبول المبدئي لشغل الوظائف المعلنة من قبل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، حيث تم تفعيل رابط الاستعلام الرسمي لبوابة القبول الموحد منذ ساعات قليلة ليتمكن كل متقدم من الاطلاع علي نتائج القبول والتعرف علي موعد المقابلة الشخصية المحدد لة، واليكم التفاصيل.

خطوات الاستعلام عبر بوابة القبول الموحد

واعلنت الجهات المختصة عن تعيين موقع الكتروني للاستعلام عن نتائج وظائف وزارة الدفاع 1442 وذلك لمنع تزاحم المواطنين لاستمرار تفشي فيروس كورونا covide 19 ويمكنكم متابعة موقعنا الإخباري للتعرف علي أحدث التطورات بصورة مستمرة، واليكم خطوات الاطلاع علي أسماء المقبولين

قم بزيارة موقع بوابة القبول الموحد.

ادخل في الخانة المستطيلة الموضحة أمامك رقم الهوية.

إنتظر لتحميل البيانات والاطلاع على النتيجة.

قم بتدوين موعد المقابلة في حالة القبول المبدئي إن شاء الله.

نتائج وظائف وزارة الدفاع 1442 اسماء المقبولين

نتائج قبول وزارة الدفاع 1442 رابط اسماء المقبولين عبر بوابة القبول الموحد، ونتيجة ترقب النتيجة من قبلالعديد من المتقدمين نستعرض معكم الآن قائمة الاسماء المقبولة بشكل مبدئي

ويتم الاستعلام بشكل رسمي عبر بوابة القبول الموحد وهو موقع معلن من قبل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ونتمني التوفيق والنجاح والتمييز للجميع، وضرورة الإلتزام بميعاد المقابلة الشخصية واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتي تشمل ارتداء الكمامة وتطهير الايدي بالكحول وعدم التلامس وترك مسافات كافية تصل الي مترين، والتركيز في أثناء إجراء المقابلة الشخصية لأن اجتيازها سبب اساسي للقبول.