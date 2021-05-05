بغداد للناتو: لا نحتاج إلى أى قوة قتالية فى العراق

جدة - نرمين السيد - أكد مستشار الأمن القومى العراقى، قاسم الأعرجى، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تحتاج إلى أى قوة قتالية على أراضيها، وما تحتاجه هو الاستشارة والتدريب ورفع قدرات قواتها القتالية.





وبحسب "روسيا اليوم"، نقل البيان عن مستشار الأمن القومى العراقى قوله، إن انسحاب القوات الأجنبية القتالية من العراق يساعد على استقرار وتعزيز أمنه.

وأكد الأعرجى عدم وجود زيادة بأعداد القوات الأجنبية فى العراق.

وأشار مستشار الأمن القومى العراقى، إلى حاجة بلاده للتدريب والمشورة ورفع قدرات قواتها القتالية، ولا تحتاج إلى أى قوة قتالية أجنبية.

من جانبه أشار الأدميرال رول، إلى أن بعثة الناتو فى العراق غير قتالية، وتساعد وتساهم فى رفع القدرات والمهارات القتالية للقوات العراقية، من خلال التدريب والاستشارة الصحيحة.

وبحث رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمى، أمس الثلاثاء، مع وفد أمريكى، انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق.