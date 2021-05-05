الأمم المتحدة تدين استمرار أعمال الاستيطان الإسرائيلى فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - وأضاف ستيفان، فى المؤتمر الصحفى اليومى من المقرّ الدائم فى نيويورك، "موقفنا لا يتغيّر، جميع الأنشطة الاستيطانية، بما فيها الإجلاء والهدم هى غير قانونية بموجب القانون الدولى".
وأشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 "الذى طالب إسرائيل بوقف الاستيطان فى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، وقال إن المجتمع الدولى لن يعترف بأى تغيير يطرأ على حدود 1967 بما فيها ما يتعلق بالقدس، عدا عن أى اتفاقيات تتوصل إليها الأطراف عبر مفاوضات.
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