ميركل تكشف عن خططها بعد مغادرة منصبها كمستشارة ألمانية

جدة - نرمين السيد - وأضافت ميركل فى رد على سؤوال حول خططها بعد التقاعد: "يتطلب العمل الآن الكثير منى خلال الفترة الحالية (انتشار الفيروس) لذلك ليس لدى وقت للتفكير فيما سأفعله بعد ذلك، وبعد ذلك (بعد التقاعد) سأخذ قسطا كافيا من النوم، وأمشى فى الطبيعة وأفكر حول ما أريده بالضبط وأتطلع إليه، لكن فى الوقت الحالى انا سعيدة للقيام بعملى".
وتشغل ميركل منصب المستشارة الألمانية منذ عام 2005، وصرحت سابقا أن فترة ولايتها الحالية هى الأخيرة.
فى سبتمبر المقبل ستجرى الانتخابات البرلمانية فى ألمانيا، وعلى أساس نتائجها سيتم تشكيل حكومة جديدة مع مستشار جديد.
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