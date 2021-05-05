رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر مايو 2021 قبيل عيد الفطر وشروط إستلام المنحة

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عمر شويل - جدة المنحة القطرية شهر مايو 2021 ، يبحث كثيراً من أهالي غزة عن موعد صرف منحة 100 دولار في الفترة الأخيرة وذلك إستعداداً لإستقبال عيد الفطر، حيث لم يتبق على شهر الخيرات غير عدة أيام ونودعه إلى السنة القادمة، شهر رمضان، ويعتبر هذا الدعم المادي من دولة قطر هو مساعدة بسيطة لأهالي القطاع، وذلك بعد أن انهكتهم الحروب التدميرية التى دمرت الإقتصاد وبائت بكثير من العائلات الى الفقر، لذا ننشر لكم من خلال موقعنا رابط صرف المنحة القطرية.
رابط فحص المنحة القطرية شهر مايو 2021
تعمل وزارة التنمية الإجتماعية على حصر الآلاف من الأسر المستحقة للمنحة المادية المقدمة من الدوحة، وذلك لإختيار أكثر الأشخاص إستحقاق للأموال الممنوحة، وسيتم الإعلان عما قريب عن أسماء المستفيدين من المنحة القطرية، وأصبحت منحة 100 دولار القطرية مرتب شهري لكثير من الفلسطينين، حيث يتم الاعتماد على تلك الأموال بشكل كبير بسبب الركود في الأعمال، ويستمر الشعب الفلسطيني في مواصلة المعيشة ومحاولة تحسينها في ظل إنتشار الأمراض الفيروسية ومحاولة إتباع القواعد اللازمة لتجنب العدوى، كما تقوم الكثير من الأسر بالتسجيل في منحة 100 دولار، لذا ستنشر لكم الشروط اللازمة للقبول في الدفعة القادمة.
شروط الحصول على منحة 100 دولار
تقوم هيئة إعادة الإعمار بصرف المنحة وجرد أسماء المستحقين بدفعة شهر مايو 2021 وذلك تحت إشراف وزارة التنمية الإجتماعية، وإعتماد الشروط الجديدة.
- إستبعاد أسماء المستحقين الذين تم إثبات مغادرتهم للدولة بغية السفر والإستقرار طبقا لما تراه الشئون الإجتماعية.
- لن يتم إدراج أسماء جديدة بالدفعة القادمة.
- يستلم المنحة من أخذ 100دولار أقل من 18 مرة.
- يستلم المنحة من حصل على 100 دولار أكثر من 18 مرة، وعدد أفراد الأسرة أربعة أشخاص.
- يتم فتح باب التسجيل مرة أخرى لإستعاب عدد أكبر بالدفعة القادمة.
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