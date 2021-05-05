دمشق ـ وكالات: قال الجيش السوري إن الدفاعات الجوية أسقطت عدة صواريخ إسرائيلية خلال غارات قبل الفجر على مدينة اللاذقية المطلة على البحر المتوسط، في هجوم نادر على منطقة موطن أجداد الرئيس السوري بشار الأسد وبالقرب من قاعدة جوية روسية.

وقال بيان للجيش إن ضربات جوية بعد الساعة الثانية صباحا بقليل أصابت عدة مناطق على طول الساحل الجنوبي الغربي من اللاذقية. وقُتل مدني وأصيب ستة في إحدى الضربات التي قال الجيش إنها استهدفت مصنعا مدنيا للبلاستيك في اللاذقية.

وقال البيان “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”. وذكرت وسائل إعلام رسمية في وقت سابق أن الهجوم الإسرائيلي أصاب كذلك بلدة الحفة شرقي اللاذقية ومصياف في محافظة حماة. ولم يعقّب الجيش الإسرائيلي.

ورغم أن الضربات الإسرائيلية في الأعوام القليلة الماضية استهدفت الكثير من المناطق في سوريا، فإنها نادرا ما تصيب اللاذقية القريبة من قاعدة حميميم الجوية الروسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا تعلن التصدي لهجوم إسرائيلي قرب اللاذقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.