أخبار اليمن : قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة

قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدةواصلت قوى العدوان السعودي، خرق هدنة الحديدة، وشن الطيران غارات على محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 120 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و 16 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 245 قذيفة و 90 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

ومن بين الخروقات خمس غارات لطيران تجسسي على حيس وتحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء حيس والفازة والجاح وشارع الخمسين.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ)فقد أشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن سبع غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب.

