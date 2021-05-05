الرئيس الإسرائيلي يكلف زعيم المعارضة بتشكيل الحكومة

منح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء الأربعاء، زعيم المعارضة يائير لبيد تفويضا لتشكيل حكومة جديدة بعد إخفاق رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو.
وقال ريفلين في خطاب رسمي من مقر الرئاسة في القدس الغربية "تحدثت مع يائير لبيد وأخبرته أنني منحته التفويض مدة 28 يوما لتشكيل الحكومة".
وكان نتانياهو قد فوضه الرئيس ريفلين ومنحه 28 يوما لتشكيل الحكومة بعد انتخابات رابعة غير حاسمة في أقل من عامين. لكنه مع انتهاء تفويضه منتصف ليل الثلاثاء، أبلغ الرئيس ريفلين بعدم قدرته على إنجاز المهمة.
وصباح الأربعاء، استقبل ريفلين زعيم المعارضة يائير لبيد ونفتالي بينيت، زعيم حزب يمينا اليميني المتشدد، اللذين طلب كل منهما الحصول على تفويض لتشكيل الحكومة المقبلة. في الوقت نفسه، طلب الرئيس من الأحزاب تقديم مرشحين محتملين إليه.
ونقلت فرانس برس عن الرئيس الإسرائيلي قوله "من التوصيات التي وردت يتبين أن النائب لبيد لديه أفضل فرصة لتشكيل الحكومة".
ولبيد زعيم المعارضة ومذيع تلفزيوني سابق وحلّ حزبه "يش عتيد" (هناك مستقبل) الوسطي في المرتبة الثانية في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 17 مقعدا.
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