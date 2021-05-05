إمكان الراجحي استعلام برقم الهاتف وشروط التمويل

يتساءل العديد من الإفراد عن طريقة إمكان الراجحي استعلام وذلك لمعرفة حالة الطلب الذي تم تقديمه للحصول على التمويل الشخصي من شركة إمكان، حيث تقدم الشركة منتج إمكان الراجحي على هيئة تمويلات ميسرة أو تمويلات إضافية لسد حاجة المواطنين من داخل المملكة العربية السعودية ومساعدتهم على الحصول على حياة كريمة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على منتج إمكان الراجحي.

إمكان الراجحي استعلام

يستطيع الفرد استخدام إمكان الراجحي استعلام في حالة معرفة رقم إمكان الراجحي أو الاستعلام من خلال الفروع المتعددة للشركة حول المملكة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام من خلال تطبيق مباشر الراجحي من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى التطبيق عن طريق الجوال.

التوجه إلى أيقونة حالة الطلبات.

ويتم بعد ذلك الاطلاع على نتيجة مراجعة الطلب من قبل الشركة بالقبول أو الرفض.

في حالة قبول طلبك من الشركة يتعين عليك قبول وتنفيذ طلب التمويل.

ومن ثم يتعين عليك أن تقوم بتوكيل البنك في إدارة حسابك ليتم إيداع مبلغ التمويل في الحساب فور الانتهاء من الإجراءات.

شركة إمكان للتمويل الراجحي رقم الهاتف

قامت إمكان للتمويل بتوفير رقم هاتف يمكن للعملاء التواصل من خلاله لمعرفة كافة التفاصيل والشروط التي تفرض عليهم للسماح لهم بالحصول على التمويل الشخصي من شركة إمكان والاستعلام عن الطلبات المتقدمة بالفعل ويتم الاتصال على الرقم 920011038، هذا بالإضافة إلى توافر تطبيق إمكان والذي يتعين على العملاء الحصول عليه من الصفحة الرسمية للشركة وبالتالي تسجيل الدخول والاستفادة من الخدمات المتعددة للبرنامج.

يتم تقديم التمويل من خلال الشركة للسعوديين فقط، على أن يكون موظفًا بالقطاع الحكومي أو الخاص أو شبه الحكومي.

ألا يقل راتب المتقدم للحصول على التمويل عن 2000 ريال سعودي وفي حالة المتقاعدين ألا يقل الراتب عن 1900 ريال.

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن عشرون عامًا وألا يزيد عن ستون عامًا.

في حالة التقاعد يتعين على المتقدم ألا يزيد عمره عن 70 عامًا، أما بالنسبة للعسكريين فإن العمر يختلف باختلاف أخر رتبة عسكرية حصل عليها وقت التقاعد.

شروط الحصول على تمويل من إمكان