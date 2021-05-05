تمويل آﻫﻞ من بنك التنمية الاجتماعية بدون فائدة حتي 60 ألف ريال

تمويل آﻫﻞ من بنك التنمية الاجتماعية ، هو منتج تمويلي للاحتياجات الأسرية مقدم من بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ويهدف تمويل آﻫﻞ لتقديم المساعدة والمساندة للأسر التي تزايدت عليهم أعباء الحياة والمسؤوليات الأسرية والذين سبق لهم الحصول علي أحد منتجات التمويل الاجتماعي “الأسرة أو الترميم أو كنف”، ويعتبر تمويل آﻫﻞ قرض اجتماعي وبدون فائدة لتقديم الدعم المنشود للأسر المحتاجة من خلال منتجات هادفة وفعالة، وفي هذه المقالة سنتناول مميزات تمويل آﻫﻞ وشروط الحصول علي تمويل آهل وطريقة تقديم طلب التمويل.

تمويل آﻫﻞ من بنك التنمية الاجتماعية

يتميز تمويل آهل بسهولة الإجراءات للحصول عليه حيث أنه يقدم برسوم مجانية وبدون فوائد وتصل فترة التمويل حتي 5 سنوات، ويمكنك الحصول علي التمويل بحد أدني 18,000 ريال وبحد أقصي 60,000 ريال سعودي، ويستهدف تمويل آهل العملاء الرجال والنساء موظفي القطاع العام أو الخاص متسبب أو متقاعد أو أرملة أو مطلقة أو مهجورة والتي تنطبق عليهم شروط إستحقاق التمويل لتقديم المعونة والدعم للمحتاجين إليها لتحمل أعباء المعيشة.

شروط الحصول علي تمويل آهل

يتميز هذا التمويل بالشروط الميسرة وهي شروط ومتطلبات منتجات القروض الاجتماعية ” الأسرة، الترميم، تمويل كنف” وتقتصر شروط الحصول علي تمويل آهل الآتي:

إن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 25 عاماً وان لا يزيد عن 55 عاماً.

يشترط على الموظف والمتقاعد من القطاع الخاص وربة المنزل والطالب والمتسبب تقديم كفالة وفق نموذج رقم 105 الموجود في موقع البنك.

لا يشترط للموظف الحكومي كفيل.

أن لا يتجاوز راتب مقدم الطلب عن 12,500 ريال سعودي.

أن يكون قد مضي سنة منذ إغلاق التمويل السابق لمقدم الطلب.

تشمل متطلبات التقديم علي تمويل آهل علي الهوية الوطنية السارية للمواطن والعنوان الوطني ورقم حساب الايبان ورقم الجوال المسجل في منصة خدمة النفاذ الموحد “ابشر”.

يمكنك تقديم الطلب من خلال زيارة الصفحة الرسمية لبنك التنمية الاجتماعية والتوجه الي صفحة تقديم طلب تمويل آهل .

. قوم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك وتاريخ الميلاد ثم قوم بإستيفاء البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني لطب تمويل اهل.

سيقوم النظام بتحديد موعد لإرسال الوثائق المطلوبة عبر البريد.

بعد أن يتم معالجة طلب تمويل آهل والموافقة عليه سيتم تحويل مبلغ التمويل الي حسابك البنكي.

يتم تحصيل الأقساط من خلال نظام سداد أو بالخصم المباشر من الراتب.

خطوات التقديم علي طلب تمويل آهل

يمكنك معرفة خطوات تقديم طلب تمويل آهل تفصيلياً من بنك التنمية الإجتماعية من خلال الصور الموضحة إدناه: