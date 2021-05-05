عون يشدد على اهمية تصحيح الحدود البحرية وفقا للقوانين والانظمة الدولية

دوت الخليج:- دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقا للقوانين والانظمة الدولية، لكي يستثمر لبنان ثرواته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة عون، اليوم الاثنين، للبحث في موضوع ترسيم الحدود البحرية اللبنانية عشية استئناف المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل في مقر اليونيفيل بالناقورة برعاية الامم المتحدة ووساطة اميركية.

ولفت عون في بيان صحفي إلى أن تجاوب لبنان مع استئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية الولايات المتحدة الاميركية واستضافة الامم المتحدة، يعكس رغبته بأن تسفر عن نتائج ايجابية من شأنها الاستمرار في حفظ الاستقرار والامان في المنطقة".

يذكر ان المفاوضات الحدودية غير المباشرة بين لبنان واسرائيل توقفت في كانون الاول الماضي بعد عقد اربع جلسات، بسبب الخلاف بين الجانبين على احداثيات حدودية جديدة قدمها لبنان.

وكالات

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