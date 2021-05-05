نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة المُقدمة 30% من راتب التقاعد .. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ssc.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدفعة المُقدمة 30% من راتب التقاعد بعدما صرحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ssc.gov.jo عن طريق بيانها الصحفي عن إصدارها قرار يتم بموجبه صرف دفعة من رواتب التقاعد لشهر مايو 2021، فقد صرح المركز الإعلامي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن موعد صرف الدفعة المُقدمة من الراتب التقاعدي والذي يبدأ يوم الأحد الموافق 8 مايو “أيار” 2021، وأضاف البيان الصادر عن المركز الإعلامي أن الهدف من صرف الدفعة المقدمة من رواتب التقاعدي تكمن في إتاحة الفرصة للمستحقين والمستفيدين من رواتب التقاعد في تلبية متطلباتهم الخاصة بعيد الفطر المبارك والذي يوافق يوم الخميس 13 مايو فلكياً.

موعد صرف الدفعة المُقدمة 30% لراتب تقاعد مؤسسة الضمان ssc.gov.jo

وتجدر الإشارة إلى أن بيان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حدد قيمة الدفعة المقدمة التي من المقرر صرفها في الموعد المُحدد سلفا بيوم الأحد 8 مايو “أيار” 2021، سيكون بنسبة توازي 30% من قيمة صافي الراتب، ولكن سيكون بحد أقصى للصرف، وقد تقرر أن يكون الحد الأقصى 300 دينار أردني، وأضافت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن الدفعة المقدمة هذه سوف تشمل ورثة المتقاعدين بنسبة 50% وذلك من صافي نصيب المستفيد، أما عن أعداد المستفيدين من تلك الدفعة المقدمة لرواتب المتقاعدين، فيبلغ عددهم ما يقارب 250 ألف مستفيد، هذا وسيتم خصم الدفعة المقدمة هذه من راتب الضمان في موعد استحقاقه.

آلية التسجيل وإنشاء حساب على موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي الإلكتروني

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قامت بدعوة كافة المشتركين والمتقاعدين، الذين لم يقاموا بالتسجيل في الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، دعتهم المؤسسة لسرعة التسجيل وذلك حسب ألية التسجيل والتي يشرحها الفيديو السابق المرفق بهذا التقرير، وذلك حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة إلكترونيا.

الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للأفراد إلكترونياً

خدمة التسجيل في موقع المؤسسة الإلكتروني.

خدمة بياناتي في الضمان.

الاستعلام عن الأشهر المستحقة من بدل التعطل عن العمل.

خدمات المتقاعدين.

طلب راتب تقاعد الشيخوخة.

طلب راتب التقاعد المبكر.

تبليغ قرار التقاعد.

طلب سلفة المتقاعدين.

خدمة احتساب الراتب التقاعدي.

ومن الجدير بالذكر إلى أنه يمكن الدخول على رابط التسجيل بخدمات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية، وذلك لخدمات الأفراد، والقيام بإدخال الرقم الوطني في حال كان القائم بالتسجيل اردني الجنسية، أما غير الأردني، فيقوم بإدخال الرقم الشخصي في الخانة المخصصة لذلك، وهي خانة رمز المستخدم.