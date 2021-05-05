مفاجأة وأحدث خبر عن واتساب تتيح إرسال الأموال واستلامها في هذه الدول

بينما يترقب ملايين الناس من مستخدمي تطبيق المراسلة واتساب ما تم إعلانه عن موعد الاقتراب من تطبيق شرط الخصوصية، إلا إنها تفاجئ الجميع وتعلن عن ميزة جدية على تطبيق واتساب قريباً، وهي إمكانية إرسال الأموال واستلامها في هذه الدولة، وكانت البرازيل بمثابة المنصة الثانية لإطلاق مدفوعات واتساب بعد إطلاقها في الهند، وأصبحت مدفوعات واتساب متاحة الآن في البرازيل مرة أخرى، حيث أعادت خدمة الدردشة المملوكة لشركة فيسبوك إطلاق الميزة بعد عام تقريبًا من إطلاقها للمرة الأولى في البلاد، وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، في مقطع فيديو: إن واتساب أعادت إطلاق خدمات تحويل الأموال بين الأفراد في البرازيل، بعد أن حظرها البنك المركزي قبل عام تقريبًا.

الهند والبرازيل متاح فيها تطبيق ميزة خدمات تحويل الأموال بين الأفراد:

ومن الجدير بالذكر أن البرازيل تعتبر المنصة الثانية على مدار مدفوعات الواتساب منذ لحظة إطلاقها، وحصلت على هذا الترتيب بعد طرحها في دولة الهند بعدها بعدة أشهر، ولكن نتيجة عدة أبحاث قام بها المصرف المركزي أجبر الخدمة على تعليق الميزة في شهر يونيو من عام 2020 بعد أيام قليلة من إطلاقها هناك، وفقا لما أعُلن في بعض المصادر لأخبار التقنية، ومهد البنك المركزي البرازيلي في شهر مارس الطريق أمام الخدمة للسماح بإرسال الأموال باستخدام شبكتي فيزا وماستركارد، وذلك بعد النظر في ما إذا كانت تفي بجميع القواعد المتعلقة بالمنافسة والكفاءة وخصوصية البيانات، وجاء ذلك بعد أن قال البنك المركزي: إن مدفوعات واتساب قد تلحق الضرر بنظام المدفوعات الحالي في البرازيل من حيث المنافسة والكفاءة وخصوصية البيانات، مضيفًا أنها فشلت في الحصول على التراخيص المطلوبة،ويعتبر ميزة خدمات تحويل الأموال بين الأفراد ميزة فريدة من نوعها تمتاز بها واتساب عن غيرها ، فقد حاولت واتساب في البداية تجنب التحول إلى شركة خدمات مالية في البرازيل وسعت إلى الحصول على التراخيص من خلال الاعتماد على التراخيص البنكية الحالية لفيزا وماستركارد، لكنها استسلمت للضغوط التنظيمية.

رقابة البنك المركزي:

ونذكر من خلال هذا المقال أن السلطة النقدية طلبت تسميتها عملاقة التكنولوجيا وذلك باعتبار ما يتم تقديمه من خدمات مالية في دولة البرازيل، مما دفع فيسبوك إلى إنشاء وحدة جديدة تسمى Facebook Pagamentos do Brasil، التي تخضع الآن للتنظيم من البنك المركزي، وبالرغم من إعادة إطلاق الميزة في البرازيل، فلن تكون متاحة للجميع منذ البداية، ويمكن لعدد محدود من المستخدمين الوصول إليها في البداية، ولديهم القدرة على دعوة أشخاص آخرين لاستخدام الميزة.

الأموال المتاح تحويلها بين الأفراد من خلال تطبيق واتساب في الدول المعلن عن تطبيق ميزة التحويل بها:

ويزداد كل يوم عدد مستخدمي تطبيق الواتساب حيث وصل عدد مستخدميه في دولة البرازيل 120 مليون، ويقومون بإرسال ما يصل إلى 5000 ريال برازيلي (918 دولار) شهريًا لبعضهم بعضًا مجانًا بدون أي رسوم بنكية ، وعلاوة على ذلك، فإن المعاملة الواحدة لها حد 1000 ريال برازيلي (184 دولار)، ولا يمكن للمستخدمين معالجة أكثر من 20 عملية تحويل في اليوم.

إمكانية اتاحة مدفوعات التجار من خلال الواتساب:

ونتيجة لعدة محاولات تمت بين الأفراد والشركات والمسئولين ومحادثات طويلة مع البنك المركزي، تم الإعلان عن إمكانية تطبيق الواتساب في معالجة التحويلات من نظير إلى نظير، وذلك بهدف تقديم المساعدة وهذه الميزة التي تم الاشتهار بها كنوع من مساعدة التجار الصغار، بالإضافة إلى إنها تستخدم الشركات المحلية في البرازيل والهند تطبيق الدردشة كحضور أساسي لها عبر الإنترنت، وكان من المفترض أن تساعدهم ميزة الدفع على قبول المدفوعات الرقمية بسهولة، ولا تزال فيسبوك تجري محادثات مع البنك المركزي بشأن مدفوعات التجار، وبحسب ما ورد تتوقع الشركة إطلاق الميزة في وقت ما هذا العام، ويعتبر تطبيق الميزة اضافة كبيرة لشركة واتساب ومما يضيف دخلا جديدًا من الإيرادات لواتساب، وبلغ إجمالي مدفوعات البطاقات في العام الماضي في البرازيل 2 تريليون ريال (368.12 مليار دولار)، بزيادة 8.2 في المئة عن عام 2019.