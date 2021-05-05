بايدن: على وسائل التواصل الاجتماعى وقف تضخيم المحتوى غير الجدير بالثقة

جدة - نرمين السيد - رأى الرئيس الأمريكى جو بايدن، أنه يجب على وسائل التواصل الاجتماعى أن تتوقف عن تضخيم المحتوى غير الجدير بالثقة، رافضا التعليق على قرار تعليق حساب سلفه دونالد ترامب عبر "فيسبوك".





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى للصحفيين، إن وجهة نظر الرئيس هى أن المنصات الرئيسية تتحمل مسؤولية تتعلق بصحة وسلامة جميع الأمريكيين للتوقف عن تضخيم المحتوى غير الجدير بالثقة والمعلومات المضللة والخاطئة، لاسيما فيما يتعلق بكوفيد-19 واللقاحات والانتخابات".

كما قال البيت الأبيض، إن بايدن أيد التنازل عن الملكية الفكرية لكنه يعتقد أن القرار يجب أن يعلنه مكتب الممثل التجارى للولايات المتحدة.

هذا وصوت مجلس الإشراف على محتوى "فيسبوك" لصالح دعم حظر ترامب، من المنصة، إلا أنه اعتبر أنه ليس من المناسب فرض التعليق إلى أجل غير مسمى.

وقد علق ترامب على القرار قائلا: إنه تم سلب رئيس الولايات المتحدة حرية التعبير لأن المجانين اليساريين الراديكاليين يخافون من الحقيقة، لكن الحقيقة ستظهر على أى حال وبشكل أكبر وأقوى من أى وقت مضى.