ولى عهد أبوظبى يصل إلى جدة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه كان فى استقبال ولى عهد أبوظبى لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولى، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى.
كما كان فى استقبال ولى عهد أبوظبى، الأمير تركى بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودى، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودى، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودى، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطنى الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
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