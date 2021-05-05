جواهر فري فاير 2021 اسرع طريقة شحن في 3 خطوات رسمية بالأيدي بعيدا عن الطرق المزيفة المنتشرة علي صفحات الانترنت لذا نقدم لكم في هذا المقال طريقة الشحن من خلال الموقع الرسمي للعبة والتي لا يتطلب منكم سوي تنفيد عدد من الخطوات البسيطة، بشرط أن يكون جهازك متوافق مع الإصدار الجديد للعبة فري فاير 2021 والتي من أبرزها مساحة الذاكرة الداخلية والعشوائية والمعالج.

هناك 3 طرق شرعية يمكنكم استخدامهم في شحن لعبة فري فاير ولكن افضل طريقة يمكنكم اتباعها هي الدخول إلى الموقع الرسمي شوب تو جيم هذا الموقع المعتمد رسميا من جرينا فري فاير، لا يمكن حصر جوائز ومميزات موقع shop2game ولكن اهم هذه المزايا التي يقدمها هذا الموقع المصداقية الغير موجودة في أي موقع اخر والجوائز المجانية التي تمنحك عند إنهاء عمليات الشحن، وكذلك عدم التأخير في وصول الشحنات إلى حسابك والكثير من الهدايات المميزة التي تمنحك من موقع shop2game.

كيفية شحن جواهر free fire

طريقة شحن الجواهر من الموقع الرسمي تتطلب منك التسجيل في الموقع من خلال



الدخول علي رابط موقع shop2game

عليك باختيار اللعبة free fire

تحديد المدينة أو الدولة التي تسكن فيها.

اختيار طريقة التسجيل مثل (الأيدي أو الفيس بوك).

تسجيل الأيدي الخاص بك ID.

الضغط علي المربع التي بجواره (أنا لست روبوت)

تخطي التحقق من خلال الضغط علي الصور المطلوبة.

اختار طريقة الدفع المناسبة لك.

اختيار عدد الشحنات ثم التأكيد.

عدد الجواهر أسعار الجواهر في حالة الشحن بـ 2200 تحصل علي 220 جوهرة هدية 20 دولار في حالة الشحن بـ 1080تحصل علي 108 جوهرة هدية 10 دولار في حالة الشحن بـ 530 تحصل علي 53 جوهرة هدية 5 دولار في حالة الشحن بـ 210 تحصل علي 21 جوهرة هدية 1 دولار

وصلنا معكم إلي الختام والذي استعرض فيه الطريقة الصحيحة لشحن لعبة فري فاير بالاسعار والهدايا المجانية لذا في حالة مواجهتهم بأية إستفسار ضعة أسفل هذا المقال اسرع طريقة لشحن جواهر فري فاير 2021 في 3 خطوات رسمية بالأيدي.