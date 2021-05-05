عروض العيد من اكسترا وخصومات تصل 50% وهدايا مجانيه علي أجهزة المنزل

عروض العيد من اكسترا من اهم العروض الحديثة التي أطلقتها اكسترا بالمملكة والتي أعلنت عنها عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، كما أعلنت أيضا اكسترا عبر صفحتها عن عروض الأجهزة المنزلية الصغيرة وبأرخص الأسعار وخصومات مثيره أيضا و وخصومات مثيره من عروض التليفزيونات من اكسترا والذين يمكن الحصول عليهم بكل سهوله، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح عروض العيد من اكسترا بالتفصيل وتوضيح الأسعار والهدايا.

عروض مكيفات الهواء من اكسترا

أعلنت اكسترا عن باقة مختاره من اهم المكيفات بالمملكة وهي كالاتي:

كلاس برو مكيف جداري 18000 وحده بتوزيع الهواء بأربع اتجاهات بارد بسعر 1799 ريال بدلا من 2499 ريال وهديتين بقيمه 429 ريال.

جنرال لكترك مكيف شباك 17600 وحده بارد بسعر 1249 ريال بدلا من 1799 ريال وهديه بقيمه 250 ريال.

جري مكيف جداري 18100 وحده بارد بسعر 2299 ريال بدلا من3499 ريال وهديه بقيمه 250 ريال.

ميديا اوليمبوس مكيف شباك 17800 وحده بارد بسعر 1049 ريال بدلا من 1499 ريال وهديه بقيمه 1499 ريال.

عروض غسالات الملابس

كما أعلنت اكسترا عن باقة من اهم الغسالات وهي كالاتي:

كلاس برو فساله تعبئه بفتحه علويه بحجم 7 كيلو باللون الأبيض بسعر 799 ريال بدلا من 1599 ريال.

كلاس برو غساله بفتحه أمامية بحجم 6 كيلو 8 برامج باللون الأبيض بسعر 899 ريال بدلا من 1699 ريال.

كأندى غساله بفتحه أمامية بحجم 8 كيلو وتجفيف بحجم 6 كيلو انفيرتر باللون الأبيض بسعر 1399 ريال بدلا من 2309 ريال وهديه بقيمه 250 ريال.

كلاس برو غساله بفتحه علويه أوتوماتيكي بحجم 9 كيلو باللون الأبيض بسعر 999 ريال بدلا من 1499 ريال.

عروض الثلاجات في العيد

كما أعلنت اكسترا عن باقة من اهم الثلاجات بالمملكة وهي:

كلاس برو بحجم 18.2 قدم بخاصيه مانع تجمد باللون الأبيض بسعر 1899 ريال بدلا من 2899 ريال وهديه بقيمه 250 ريال.

كلاس برو بحجم 6.2 قدم باب واحد باللون الفضي بسعر 799 ريال بدلا من 999 ريال.

كلاس برو بحجم 3.2 قدم باب واحد باللون الأسود بسعر 549 ريال بدلا من 649 ريال.

كلاس برو بحجم 3.2 قدم باب واحد باللون الأبيض بسعر 529 بدلا من 649 ريال.

عروض المجمدات في العيد

كما تم الإعلان عن اهم المجمدات في المملكة وهي: