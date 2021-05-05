التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض بكل سهوله وهامش ربح تنافسي

التمويل التأجيري للسيارات من اهم التمويلات التي يقدمها البنك والذي اعلن عنه من خلال صفحنه الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة السعودية ، كما اعلن البنك أيضا حديثا عبر صفحته عن حساب جاري بنك الرياض بكل سهوله في دقيقتين وعن بطاقة سيغن تشر بنك الرياض وخصم 10% للمشتريات والتي يمكن الحصول عليها بكل سهوله، والآن سوف نقوم بشرح العرض بالتفصيل وعن كيفيه تقديم الطلب الكترونيا من الموقع الرسمي من خلال المقالة الأتية.

مزايا التمويل التأجيري

التمويل التأجيري في شهر رمضان من الرياض يتيح للمواطنين تملك سياره حديثه بدون رسوم أدارية بالإضافة إلي المميزات الأخري وهي كالاتي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

للعملاء الخاصة من بنك الرياض تبدأ رواتبهم من 4000 ريال.

بدون تحويل الراتب للقطاع معتمد الراتب 6000 ريال والقطاعات غير معتمده من 8000 ريال.

التمويل متاح للسعوديين والمقيمين.

تغطيه تأمينية شامله.

يمكن الحصول علي 3 سيارات من التمويل.

يشمل التمويل أصحاب الأعمال ومتوسط الرصيد والمؤسسات.

يشمل التمويل خدمه نصف القيمة والنصف الأخر بعد سنتين.

التمكين من نقل العقد مع السرعة والسهولة للحصول علي التمويل.

شروط التمويل بنك الرياض

اعلن البنك عن الشروط الخاصة والتي يجب توافرها في العملاء والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

العملاء المحولة رواتبهم من الجهات المدرجة يجب أن يكون العمر 21 عام ولا يقل الراتب عن 4000 ريال وخطاب تحويل الراتب.

العملاء الغير المحولة رواتبهم من الجهات المدرجة يجب أن يكون العمر 21 عام ولا يقل المرتب عن 6000 ريال.

العملاء المحولة رواتبهم لغير السعوديين من الجهة المدرجة لا يقل العمر عن 21 عام ولا يقل المرتب عن 4000 ريال ولا تقل المدة عن 3 اشهر وخطاب تحويل الراتب.

العملاء الغير محوله رواتبهم لغير السعوديين لا يقل العمر عن 21 عام ولا يقل الراتب 8000 ريال ولا تقل مده الخدمة عن 3 اشهر.

العملاء المحولة رواتبهم ببرنامج التمويل للجهات الغير مدرجه لا يقل العمر عن 21 عام ولا يقل الراتب 6000 ريال للسعوديين والمقيمين ولا تقل خدمه العمل عن 3 اشهر وخطاب تحويل الراتب.

كيفيه تقديم طلب التمويل التأجيري للسيارات

اعلن البنك عن طريقه وكيفيه تقديم الطلب الكترونيا وذلك عبر اتباع الخطوات الأتية: